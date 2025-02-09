Celtics aplastó a los Knicks con destacada actuación de Tatum

Jayson Tatum comandó paliza de los Celtics de Boston ante los Knicks de Nueva York. El duelo entre ambos quintetos finalizó 131-104 en favor del conjunto del trébol.

Los 40 puntos de Jayson Tatum y una lluvia de triples dentro del Madison Square Garden dieron a los Boston Celtics una victoria con la que humillaron a los New York Knicks.

Celtics (37-16) y Knicks (34-18) llegaban al duelo como el segundo y tercer clasificados del Este, pero el partido fue solo de Boston, que llegaría a ponerse con un +35.

También se destacó Payton Pritchard para los Celtics, que aportó 25 puntos saliendo desde el banquillo. Jalen Brunson fue el mejor de los Knicks con 36 puntos.

