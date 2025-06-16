Centro Gallego de Maracaibo representará a Venezuela en la Copa Elite de fútbol en Colombia

El fútbol juvenil venezolano tendrá representación internacional con la participación del Centro Gallego de Maracaibo en la Copa Elite, un prestigioso torneo que se disputará en Barranquilla y Puerto Colombia, Colombia, del 22 al 29 de junio de 2025.

Con equipos en las categorías Sub-12 y Sub-16, el club marabino será el único representante de Venezuela en esta competencia, donde se enfrentará a rivales de Colombia, Costa Rica, Panamá y Perú. La delegación estará conformada por 14 jugadores en la Sub-12 y 17 en la Sub-16, bajo la dirección del entrenador Gerardo Morán, el asistente técnico Humberto Schonowolf y el preparador físico Carlos Piñero.

Los encuentros se desarrollarán en las reconocidas canchas Carlos Bacca y Salgar, y el torneo promete ser un reto de alto nivel para los jóvenes talentos zulianos. “Este evento es clave para el crecimiento de nuestros jugadores, que tendrán la oportunidad de enfrentarse a un fútbol diferente al que conocen. Además, hay expectativas importantes, pues sabemos que habrá cazatalentos observando el desempeño de los equipos”, expresó el secretario de Deportes del club.

La preparación y logística del viaje ha sido respaldada por la comunidad del Centro Gallego, que ha organizado diversas actividades de recaudación para garantizar el éxito de la delegación. Los aficionados podrán seguir de cerca la actuación del equipo a través de la plataforma oficial del torneo.

El club ha invitado a la comunidad a sumarse al respaldo de sus jóvenes representantes. “Vamos con el objetivo de hacer historia y dejar en alto el nombre de Maracaibo y del Centro Gallego”, afirmaron.

Lee también: Equipo senior de Cacique Mara vuelve a casa como campeón latinoamericano este 17 de junio