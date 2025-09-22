Cerveceros de Milwaukee conquista su tercer título divisional consecutivo en la Liga Nacional

Los Cerveceros de Milwaukee aseguraron este domingo su tercer título consecutivo de la División Central de la Liga Nacional, consolidando su dominio en la zona a pesar de caer 5-1 ante los Cardenales de San Luis.

La clasificación matemática se concretó gracias a la derrota de los Cachorros de Chicago por 1-0 ante los Rojos de Cincinnati, lo que dejó sin opciones a los únicos perseguidores directos de Milwaukee en la tabla de posiciones.

Los Cerveceros, con marca de 95-61, fueron el primer equipo en asegurar su boleto a la postemporada, han finalizado en el primer lugar de su división en cuatro de las últimas cinco temporadas, reafirmando su consistencia en la élite del béisbol.

“No es algo rutinario”, expresó el receptor venezolano William Contreras. “Este año es un poco diferente porque empezamos mal y nadie pensó que íbamos a tener el mejor récord de la liga. Esto es grandioso para nosotros y para el equipo”.

Con una semana restante en la fase regular, Milwaukee buscará defender su posición como el mejor récord global de las Grandes Ligas, lo que le otorgaría ventaja de campo en todas las rondas de postemporada. En la lucha por ese privilegio, los Filis de Filadelfia se encuentran a tres victorias y los Azulejos de Toronto a cinco.

Por su parte, la novena canadiense logró este domingo el primer boleto a los playoffs de la Liga Americana, tras vencer 8-5 a los Reales de Kansas City, y tomó una ventaja de dos juegos sobre los Yankees de Nueva York en su objetivo de liderar la División Este.

