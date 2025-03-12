Continúa la vuelta de octavos por Champions

Este miércoles 12 de marzo, se conocerán cuatro nuevos clasificados por cuartos de final en la Uefa Champions League. Cuatro choques de vuelta por octavos cerrarán para completar el grupo de ocho mejores equipos.

A partir de la 1.45 pm, Lille recibe al Borussia Dortmund. Ambos equipos se mantienen igualados 1-1 tras el primer enfrentamiento celebrado en territorio alemán.

A las 4.00 pm, tres enfrentamientos continuarán la jornada, Aston Villa recibe al Brujas, mientras que el Arsenal al PSV y Atlético de Madrid será loca ante Real Madrid, un compromiso lleno de alta tensión por el nivel de rivalidad del derbi madrileño.

En el orden, dominan; Aston Villa domina 3-1, Arsenal 7-1 y Real Madrid 2-1.

