Lunes 22 de septiembre de 2025
Deportes

Continúa la vuelta de octavos por Champions

Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentan para definir el pase a cuartos de final

Por Daniel García

Este miércoles 12 de marzo, se conocerán cuatro nuevos clasificados por cuartos de final en la Uefa Champions League. Cuatro choques de vuelta por octavos cerrarán para completar el grupo de ocho mejores equipos.

A partir de la 1.45 pm, Lille recibe al Borussia Dortmund. Ambos equipos se mantienen igualados 1-1 tras el primer enfrentamiento celebrado en territorio alemán.

A las 4.00 pm, tres enfrentamientos continuarán la jornada, Aston Villa recibe al Brujas, mientras que el Arsenal al PSV y Atlético de Madrid será loca ante Real Madrid, un compromiso lleno de alta tensión por el nivel de rivalidad del derbi madrileño.

En el orden, dominan; Aston Villa domina 3-1, Arsenal 7-1 y Real Madrid 2-1.

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Noticias Relacionadas

Al Dia

Hijo de Jhonatan Moly eligió el carro que ahora maneja su mamá con cara o sello

En una escena que parece sacada de una comedia familiar con tintes de lujo, el cantante venezolano Jhonatan Moly dejó…
Al Dia

Pequeña Liga de Béisbol Judith de Negrette hará su debut oficial el 27 de septiembre

Su sede está ubicada en el Complejo Deportivo La Chamarreta de Circuvalación 3
Deportes

Red Bull hizo oficial salida de Christian Horner

El jefe de la escudería se marcha tras una carrera de 20 años

Deportes

Xabi Alonso respalda a Vinícius y destaca el compromiso colectivo del Real Madrid

Alonso restó importancia a las molestias del brasileño y lo comprendió

