Cristiano Ronaldo celebró en grande sus 40 años

Cristiano Ronaldo celebró este miércoles 5 de febrero sus 40 años de vida, donde su familia se trasladó a Riad ( Arabia Saudita) para disfrutar de una fiesta junto a algunos de los hijos del futbolista y Georgina Rodríguez, compañera sentimental del destacado atacante del Al-Nassr.



En la celebración se partieron múltiples pasteles, una cena y posteriormente el futbolista contrato a Rauw Alejandro para que les diese un concierto privado a él y a sus familiares.



"¡Gracias a todos por los increíbles mensajes de cumpleaños! Tuve un gran día con la familia y amigos, no podía desear nada mejor", fueron las palabras con las que Cristiano Ronaldo contaba a última hora de este 5 de febrero.

El futbolista publicaba una fotografía junto a Georgina Rodríguez y otra en la que posa con todos los miembros de su familia que han viajado a Arabia Saudita para estar con él en esta nueva etapa. Ronaldo se retrató con algunos de sus sobrinos, madre y hermanos.

Katia Aveiro, la hermana cantante de CR7 compartió detalles de la celebración. Aveiro utilizó sus redes sociales para compartir el minuto a minuto del gran día, desde los viajes en avión que han tenido que hacer para llegar a Riad hasta su primera comida en el hotel.

Rauw Alejandro en el cumpleaños de Cristino Ronaldo

pic.twitter.com/SsZP717DvZ — J4vi (@j4virw_) February 5, 2025

Lee también: José "Grillo" Vargas se une a Brillantes del Zulia