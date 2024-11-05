El astro portugués Cristiano Ronaldo convirtió un tanto en la goleada del Al-Nassr 5-1 sobre Al Ain por el Grupo B de la Champions Asiática.

El resto de goles los anotaron Talisca, Fabio Cardoso (en contra), Bento (en contra) y Wesley en un encuentro disputado en el Al -Awwal Park.

Con esto, CR7 llegó a 908 tantos en su carrera y acumula 13 goles y tres asistencias en 18 duelos (entre club y selección) esta temporada.

A su vez, Cristiano se convirtió en el primer y único futbolista en toda la historia que marca al menos diez goles en 20 temporadas distintas y consecutivas.

🇵🇹 Cristiano Ronaldo scores for Al Nassr… and makes it 908 career goals. pic.twitter.com/3Q9ZFxPraD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 5, 2024

