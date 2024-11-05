Inter de Milán tendría en la mira a Jon Aramburu

El Inter de Milán, de la Serie A, tendría en la mira al lateral venezolano Jon Aramburu, quien milita en la Real Sociedad de LaLiga y ha mostrado gran nivel.

Según Ekrem Konur, periodista especializado en fichajes, el cuadro ‘nerazzurri’ vendría siguiendo al criollo y vería con buenos ojos ficharlo para la temporada 2025-26.

Aramburu ha sido uno de los mejores jugadores de la selección de Venezuela en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Se desconoce más información sobre una posible futura operación, pero la cláusula del defensor es de cincuenta millones de euros, la cual se fijó tras su renovación en verano hasta 2027.

