Cristiano Ronaldo y Al Nassr avanzan a la final de la Supercopa de Arabia Saudí

El Al Nassr, liderado por Cristiano Ronaldo, logró una victoria épica al superar 2-1 al Al Ittihad de Karim Benzema, pese a jugar en inferioridad numérica desde el minuto 25 por la expulsión de Sadio Mané. Con este resultado, el conjunto de Riad avanzó a la final de la Supercopa de Arabia Saudí, que se disputa por primera vez en Hong Kong.

El encuentro comenzó con intensidad. Mané abrió el marcador al minuto 10 con un potente remate tras un centro preciso del croata Marcelo Brozovic. Sin embargo, la ventaja se desvaneció rápidamente cuando el neerlandés Steven Bergwijn igualó el marcador seis minutos después, tras una asistencia del francés Moussa Diaby.

El partido cambió de rumbo cuando Mané fue expulsado por una acción imprudente sobre el guardameta Yousef, dejando a Al Nassr con diez jugadores. A pesar del contratiempo, los dirigidos por el técnico portugués Jorge Jesus mantuvieron la compostura y resistieron los embates del equipo rival, entrenado por el francés Laurent Blanc, que no logró capitalizar la superioridad numérica.

La jugada decisiva llegó al minuto 61, cuando un pase en profundidad a Cristiano Ronaldo terminó en asistencia para su compatriota Joao Félix, quien definió a puerta vacía para marcar su primer gol con la camiseta de Al Nassr.

El marcador pudo ampliarse, pero el VAR anuló otro tanto de Félix por falta previa de Ronaldo, y un disparo posterior del exjugador del Atlético y Barcelona se estrelló en el poste.

Subcampeón en la edición anterior, Al Nassr buscará el título este sábado ante el ganador de la segunda semifinal entre Al Ahli y Al Qadisiya, dirigida por el español Míchel González, que se disputará este miércoles también en Hong Kong.

