Crystal Palace derrota al Manchester City para conquistar su primera FA Cup



El Crystal Palace se coronó campeón de la FA Cup, logrando el primer título en sus 164 años de historia, tras vencer 1-0 al Manchester City, que cierra la temporada sin trofeos por primera vez desde 2017.



Los Eagles mostraron mayor intensidad y determinación, con Dean Henderson brillando en el arco al detener un penalti y Eberechi Eze anotando el gol de la victoria tras una gran asistencia del colombiano Daniel Muñoz.

El City, que veía en esta FA Cup su última esperanza de salvar la temporada, no pudo reaccionar y volvió a mostrar fragilidad en los momentos decisivos.



Este título es el resultado del trabajo del técnico Oliver Glasner, quien ha llevado al Crystal Palace a la estabilidad en la liga y ahora les ha dado su primer gran trofeo.

Mientras tanto, el Manchester City termina un año complicado, con la única satisfacción de haber asegurado su plaza en la próxima Champions League, evitando caer a la Europa League.

Lee también: Oswaldo Guillén es nombrado mánager de los Tigres de Aragua