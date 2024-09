Daniel Dhers le dice adiós al ciclismo después de 20 años

El ciclista venezolano Daniel Dhers anunció que se retirará después de participar en el Mundial de Abu Dhabi. Este lo informó tras su aparición en el Urban World Series en Barcelona, España.

Dhers ganó la Medalla de Oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y la Medalla de Plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, siendo considerado como uno de los mejores de esta disciplina.

A su vez, el criollo también ganó el Dew Tour en tres ocasiones, y se alzó con el oro de los X Games cinco veces.

En una entrevista para Onda La Superestación, el venezolano destacó que el “momento final” de su carrera “es medio agridulce”.

"Son 20 años compitiendo por todo el mundo y ahorita en Barcelona hice la primera parada de mi despedida y fue extraño, porque no me imaginé que llegaría el momento. Fue la primera vez que se me aguaron los ojos en una competencia", expresó.

El medallista explicó que había intentado retirarse en 2019, antes de su clasificación para los Juegos Olímpicos de 2020, que con una pandemia de contexto, Dhers decidió esperar un poco más para el gran cierre.

"Me voy con alegría porque han sido 20 años de carrera profesional, en los que hice y deshice, ha sido fructífero“, finalizó.

