Doncic debuta ganando con Lakers

Luka Doncic tuvo su debut triunfal este lunes durante la victoria 113-132 de los Lakers de Los Angeles ante los Jazz de Utah en el Crypto.com Arena de California.

El estelar esloveno hizo su estreno en el equipo angelino, después de un mes de inactividad por lesión. En 23 minutos, Doncic anotó 14 puntos, obtuvo cinco rebotes y cuatro asistencias.

Por su parte, LeBron James aportó 24 puntos, siete rebotes y ocho asistencias para que el equipo alcance un espectacular 12-2 en sus últimos 14 juegos jugados en la presente campaña de NBA.

Tras su estreno con Lakers, el esloveno se mostró muy agradecido por la bienvenida que recibió por parte de la franquicia angelina y sus nuevos compañeros de equipo.

«Fue especial. La manera en que me recibieron todos: los compañeros, la directiva, todos los que están aquí. He oído mucho ruido cuando me presentaron… Así que lo agradezco mucho, fue un momento especial«, expresó el esloveno en Espn.

