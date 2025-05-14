Draymond Green fue multado por cuestionar integridad de árbitros de la NBA

El jugador de los Warriors de Golden State, Draymond Green, fue multado con $50 mil por la NBA el miércoles por "hacer un comentario inapropiado que cuestiona la integridad de los árbitros" durante la derrota por 102-97 ante los Minnesota Timberwolves en el tercer juego de su serie de segunda ronda.

La multa de Green se debió a un comentario que hizo después de ser expulsado por faltas, en referencia a la diferencia de 5.5 puntos entre las casas de apuestas para el tercer juego , según informaron fuentes a Shams Charania de ESPN.

Fue expulsado por faltas con 4:38 restantes en el partido y los Wolves ganando 84-82. Las cámaras captaron a Green en la banda mencionando la diferencia de 5.5 puntos durante un tiempo muerto, con los Wolves ganando 102-94 a 15.2 segundos del final.

Warriors, que iba perdiendo, anotaron dos triples tras el tiempo muerto, y Jonathan Kuminga anotó uno a 5.3 segundos del final para dejar el marcador final en 102-97.

Green ha recibido cinco faltas técnicas, la mayor cantidad en la liga esta postemporada, y tendría que cumplir una suspensión de un partido si el total llega a siete. También ha sido sancionado con dos faltas flagrantes.

Según Spotrac, Green ha recibido multas que totalizan $992 mil a lo largo de su carrera, de los cuales $185 mil corresponden a acciones contra los árbitros. También se le han descontado $3.2 millones por suspensiones.

