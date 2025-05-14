Martes 19 de agosto de 2025
Draymond Green fue multado por cuestionar integridad de árbitros de la NBA

La multa de Green se debió a un comentario que hizo después de ser expulsado por faltas

Por Christian Coronel

Draymond Green fue multado por cuestionar integridad de árbitros de la NBA
El jugador de los Warriors de Golden State, Draymond Green, fue multado con $50 mil por la NBA el miércoles por "hacer un comentario inapropiado que cuestiona la integridad de los árbitros" durante la derrota por 102-97 ante los Minnesota Timberwolves en el tercer juego de su serie de segunda ronda.

La multa de Green se debió a un comentario que hizo después de ser expulsado por faltas, en referencia a la diferencia de 5.5 puntos entre las casas de apuestas para el tercer juego , según informaron fuentes a Shams Charania de ESPN.

Fue expulsado por faltas con 4:38 restantes en el partido y los Wolves ganando 84-82. Las cámaras captaron a Green en la banda mencionando la diferencia de 5.5 puntos durante un tiempo muerto, con los Wolves ganando 102-94 a 15.2 segundos del final.

Warriors, que iba perdiendo, anotaron dos triples tras el tiempo muerto, y Jonathan Kuminga anotó uno a 5.3 segundos del final para dejar el marcador final en 102-97.

Green ha recibido cinco faltas técnicas, la mayor cantidad en la liga esta postemporada, y tendría que cumplir una suspensión de un partido si el total llega a siete. También ha sido sancionado con dos faltas flagrantes.

Según Spotrac, Green ha recibido multas que totalizan $992 mil a lo largo de su carrera, de los cuales $185 mil corresponden a acciones contra los árbitros. También se le han descontado $3.2 millones por suspensiones.

Noticia al Dia / ESPN

