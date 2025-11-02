Domingo 02 de noviembre de 2025
Deportes

Durant lidera contundente victoria de los Rockets ante Celtics

Houston brilló con alta efectividad ofensiva y juego colectivo, mientras Boston tuvo una noche errática. Kevin Durant sumó 26 unidades, mientras que Hugo González aportó siete puntos en 17 minutos.

Por Daniel García

Durant lidera contundente victoria de los Rockets ante Celtics
Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

En una noche de inspiración ofensiva, los Rockets de Houston se impusieron con autoridad 128-101 a los Celtics de Boston en el TD Garden, en un duelo correspondiente a la temporada regular de la NBA. El alero Kevin Durant fue la figura del encuentro, firmando una actuación estelar con 26 puntos (20 de ellos en la primera mitad), 4 rebotes, 2 robos, un bloqueo y una asistencia.

El conjunto texano dominó el partido con una impresionante efectividad ofensiva, registrando un 54,5 % en tiros de campo y un 65,5 % en triples. Además, superaron ampliamente a los Celtics en puntos en la pintura (64-45) y en bloqueos (11-2). Siete jugadores de Houston, incluyendo todo su quinteto titular, anotaron más de 10 puntos, reflejando un sólido juego colectivo.

Por su parte, los Celtics de Boston no lograron encontrar ritmo ofensivo y finalizaron con un bajo 38,8 % en tiros de campo y 31,8 % en triples. El equipo dirigido por Joe Mazzulla no pudo contener el ritmo impuesto por los Rockets, y la derrota deja en evidencia la distancia respecto al nivel mostrado en su campeonato de 2024.

El español Hugo González tuvo minutos desde el banquillo, aportando siete puntos, un rebote y una asistencia en poco menos de 17 minutos. Su labor defensiva sobre Durant se vio limitada por tres faltas personales en sus primeros cinco minutos en cancha, lo que condicionó su participación hasta el último cuarto.

En otro resultado destacado de la jornada, los Pacers de Indiana, finalistas de la pasada temporada, consiguieron su primera victoria del año tras cinco derrotas consecutivas, al vencer 114-109 a los Warriors de Golden State.

Noticia al Día / EFE

Lee también: Magallanes dejó tendido a Leones en Valencia

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Durant lidera contundente victoria de los Rockets ante Celtics

Durant lidera contundente victoria de los Rockets ante Celtics

Pistons superó a Mavericks en México

Pistons superó a Mavericks en México

Natti Natasha presenta a su segunda hija, Dominique Isabelle

Natti Natasha presenta a su segunda hija, Dominique Isabelle

El expríncipe Andrés también perderá su rango militar

El expríncipe Andrés también perderá su rango militar

Real Madrid goleó al Valencia en el Bernabéu

Real Madrid goleó al Valencia en el Bernabéu

Con más de 23 mil globos realizaron monumental mural en honor a San José Gregorio Hernández

Con más de 23 mil globos realizaron monumental mural en honor a San José Gregorio Hernández

Tiburones le arrebata el invicto de local a los Tigres

Tiburones le arrebata el invicto de local a los Tigres

Magallanes dejó tendido a Leones en Valencia

Magallanes dejó tendido a Leones en Valencia

Caribes divide honores con Águilas en Maracaibo

Caribes divide honores con Águilas en Maracaibo

Cardenales cortó racha ganadora de Bravos en Margarita

Cardenales cortó racha ganadora de Bravos en Margarita

Luisangel Acuña se unió a los Cardenales de Lara

Luisangel Acuña se unió a los Cardenales de Lara

Así se vistió Lady Gaga en Halloween: la noche más aterradora

Así se vistió Lady Gaga en Halloween: la noche más aterradora

Celtics acabó con el invicto de Sixers

Celtics acabó con el invicto de Sixers

Chocaron dos aviones en el aeropuerto de LaGuardia en Nueva York por escasez de controladores aéreos

Chocaron dos aviones en el aeropuerto de LaGuardia en Nueva York por escasez de controladores aéreos

Periodista Daniel Sandoval enfrenta delicada lesión de rodilla

Periodista Daniel Sandoval enfrenta delicada lesión de rodilla

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Karla Moronta es la reina de la edición 59 de las ferias en honor a la Virgen de Chiquinquirá

Karla Moronta es la reina de la edición 59 de las ferias en honor a la Virgen de Chiquinquirá

Los Dodgers de Los Ángeles conquistan el bicampeonato de Serie Mundial en el juego decisivo

Los Dodgers de Los Ángeles conquistan el bicampeonato de Serie Mundial en el juego decisivo

Magallanes dejó tendido a Leones en Valencia

Magallanes dejó tendido a Leones en Valencia

Con más de 23 mil globos realizaron monumental mural en honor a San José Gregorio Hernández

Con más de 23 mil globos realizaron monumental mural en honor a San José Gregorio Hernández

El Papa llama a la paz en Sudán y pide la apertura de corredores humanitarios

El Papa llama a la paz en Sudán y pide la apertura de corredores humanitarios

Noticias Relacionadas

Al Dia

Requieren con urgencia suero antiofídico contra serpiente Coral para un joven recluido en el Hospital Chiquinquirá

El Mayor (B) Luis José Contreras, –bombero marino jubilado del INEA– informó que tuvo conocimiento del problema en horas de la noche, cuando Parra Cano ya había sido trasladado al Hospital Chiquinquirá

Al Dia

Águilas y Caribes chocan de nuevo en el nido

Será el tercer duelo de ambas novenas en Maracaibo. Cada equipo busca triunfar para ascender posiciones en la tabla

Deportes

Real Madrid goleó al Valencia en el Bernabéu

Mbappé celebró su Bota de Oro con doblete clave para la victoria de los merengues que consolidan su liderato en LaLiga
Deportes

Tiburones le arrebata el invicto de local a los Tigres

Tiburones de La Guaira vencieron 7-4 a Tigres de Aragua en Maracay, cortando el invicto de los bengalíes como locales. Jadher Areinamo fue clave con un jonrón de tres carreras., mientras que Anthony Escobar se llevó la victoria

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025