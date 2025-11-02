Durant lidera contundente victoria de los Rockets ante Celtics

En una noche de inspiración ofensiva, los Rockets de Houston se impusieron con autoridad 128-101 a los Celtics de Boston en el TD Garden, en un duelo correspondiente a la temporada regular de la NBA. El alero Kevin Durant fue la figura del encuentro, firmando una actuación estelar con 26 puntos (20 de ellos en la primera mitad), 4 rebotes, 2 robos, un bloqueo y una asistencia.

El conjunto texano dominó el partido con una impresionante efectividad ofensiva, registrando un 54,5 % en tiros de campo y un 65,5 % en triples. Además, superaron ampliamente a los Celtics en puntos en la pintura (64-45) y en bloqueos (11-2). Siete jugadores de Houston, incluyendo todo su quinteto titular, anotaron más de 10 puntos, reflejando un sólido juego colectivo.

Por su parte, los Celtics de Boston no lograron encontrar ritmo ofensivo y finalizaron con un bajo 38,8 % en tiros de campo y 31,8 % en triples. El equipo dirigido por Joe Mazzulla no pudo contener el ritmo impuesto por los Rockets, y la derrota deja en evidencia la distancia respecto al nivel mostrado en su campeonato de 2024.

El español Hugo González tuvo minutos desde el banquillo, aportando siete puntos, un rebote y una asistencia en poco menos de 17 minutos. Su labor defensiva sobre Durant se vio limitada por tres faltas personales en sus primeros cinco minutos en cancha, lo que condicionó su participación hasta el último cuarto.

En otro resultado destacado de la jornada, los Pacers de Indiana, finalistas de la pasada temporada, consiguieron su primera victoria del año tras cinco derrotas consecutivas, al vencer 114-109 a los Warriors de Golden State.

Noticia al Día / EFE

Lee también: Magallanes dejó tendido a Leones en Valencia