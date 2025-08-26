El Barcelona y su regreso al Spotify Camp Nou

El FC Barcelona enfrenta dos frentes prioritarios en esta etapa de la temporada: el regreso al Spotify Camp Nou y la inscripción de los jugadores que aún no han sido registrados en LaLiga.

Ambos procesos avanzan a contratiempo, aunque el club catalán mantiene cierta tranquilidad gracias a la gestión del técnico alemán Hansi Flick, quien busca tener disponible a toda su plantilla para el partido del domingo ante Rayo Vallecano en Vallecas.

Hasta el momento, el club azulgrana no ha enviado al Ajuntament de Barcelona el Certificado Final de Obra, documento indispensable para que los departamentos e instituciones implicadas, como Bomberos, Protección Civil y Guardia Urbana, puedan evaluar las condiciones del recinto y otorgar, o no, la licencia de reapertura del estadio.

El Barcelona había previsto entregar dicho certificado el lunes, con el objetivo de no comprometer el regreso al Camp Nou para mediados de septiembre, fecha en la que se enfrentarían al Valencia. Aunque no se trata de una fecha límite oficial, sí era una jornada clave para evitar retrasos en las inspecciones y permitir que los organismos competentes revisen el estado de las obras y las instalaciones.

Antes de conceder el permiso de primera ocupación, los entes reguladores deben realizar las exploraciones pertinentes. En esta fase inicial, el estadio tendría una capacidad reducida de 27.000 localidades, con miras a la cuarta jornada de LaLiga. El club solicitó disputar los tres primeros partidos como local para ganar tiempo en la adecuación del recinto.

Por ahora, no hay una fecha definitiva ni descartes oficiales. El regreso al Spotify Camp Nou ante el Valencia sigue siendo una posibilidad, aunque cada vez más complicada. El hecho de que aún no se haya enviado el Certificado Final de Obra evidencia el retraso en las gestiones.

Desde los despachos y oficinas del club no se ha especificado una fecha concreta, pero tampoco se ha cerrado la puerta. Volver a jugar en el Estadio Olímpico de Montjuïc sigue siendo una alternativa viable.

Champions League: fecha límite para definir sede

En paralelo, el Barcelona también enfrenta una fecha límite en el marco de la Champions League. Este jueves 28 de agosto se celebrará el sorteo de la fase de grupos del torneo continental, y el club debe informar a la UEFA cuál será el estadio donde disputará sus partidos como local. La entidad azulgrana ha solicitado jugar el primer encuentro en casa, lo que aumenta la presión por definir su sede oficial.

Con Información de Marca

Noticia al Dia/Diego Casanova (Pasante)