Miércoles 13 de agosto de 2025
Al Dia

El zuliano Juan Morillo logra su primer rescate en Grandes Ligas

El relevista sacó los últimos outs en el triunfo de Cascabeles ante Rangers de Texas

Por Daniel García

El zuliano Juan Morillo logra su primer rescate en Grandes Ligas
Foto: Dbacks de Arizona
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El lanzador zuliano Juan Morillo vivió una noche histórica en su carrera profesional al registrar su primer juego salvado en las Grandes Ligas, asegurando la victoria de los Cascabeles de Arizona 3-2 sobre los Rangers de Texas en el Globe Life Field.

Morillo, de 26 años, regresó al equipo principal tras casi un mes en Triple-A con la filial de Reno, y respondió con una actuación impecable en el noveno episodio, donde apenas necesitó 13 lanzamientos, para retirar en orden a Adolis García, Josh Jung y Kyle Higashioka, sellando el triunfo de los D-backs con autoridad.

Durante su relevo, la recta de cuatro costuras de Morillo promedió 97.7 millas y alcanzó picos de 98.9, mientras que sus envíos quebrados resultaron indescifrables para los bateadores rivales. Con esta actuación, redujo su efectividad a 4.76, acumulando 28 ponches y 16 boletos en 32 apariciones.

El salvado de Morillo llega en un momento clave para Arizona, que continúa en la lucha por mantenerse competitivo en la División Oeste de la Liga Nacional. Para el zuliano, representa un paso firme en su consolidación como relevista confiable en el bullpen del equipo desértico.

Lee también: Franco Mastantuono será presentado por el Real Madrid este jueves

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Plan de reforestación: Más de 4 mil 200 árboles sembrados en Mérida tras fuertes lluvias

Plan de reforestación: Más de 4 mil 200 árboles sembrados en Mérida tras fuertes lluvias

Franco Mastantuono será presentado por el Real Madrid este jueves

Franco Mastantuono será presentado por el Real Madrid este jueves

Francisco Álvarez conectó dos estacazos para liderar ofensiva de los Mets en victoria sobre Bravos

Francisco Álvarez conectó dos estacazos para liderar ofensiva de los Mets en victoria sobre Bravos

Así recordó Danielita Alvarado al

Así recordó Danielita Alvarado al "Negrito Fullero" en su cumpleaños: "Habrías tenido varias tortas"

Premier League rendirá homenaje a Diogo Jota en la primera jornada de la temporada 2025–2026

Premier League rendirá homenaje a Diogo Jota en la primera jornada de la temporada 2025–2026

Donnarumma se despide del PSG tras ser apartado por Luis Enrique: “Gracias, París”

Donnarumma se despide del PSG tras ser apartado por Luis Enrique: “Gracias, París”

Real Madrid goleó en su única prueba de pretemporada

Real Madrid goleó en su única prueba de pretemporada

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 13 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 13 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 13 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 13 de agosto

Entre cazuelas y aplausos: Javier Vidal se luce en la cocina

Entre cazuelas y aplausos: Javier Vidal se luce en la cocina

Moscú denuncia presunto ataque provocador de Kiev para empañar encuentro Putin-Trump

Moscú denuncia presunto ataque provocador de Kiev para empañar encuentro Putin-Trump

Diosdado Cabello: Venezuela ha enfrentado 20 ataques terroristas desde agosto de 2024

Diosdado Cabello: Venezuela ha enfrentado 20 ataques terroristas desde agosto de 2024

En video mujer encontró a su esposo con otro hombre en un jacuzzi gracias al GPS

En video mujer encontró a su esposo con otro hombre en un jacuzzi gracias al GPS

Luinder Ávila fue subido a las Grandes Ligas con los Reales de Kansas City

Luinder Ávila fue subido a las Grandes Ligas con los Reales de Kansas City

La MLB anuncia el calendario oficial de postemporada 2025

La MLB anuncia el calendario oficial de postemporada 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

"Se suponía que nadie debía saberlo": Jonathan Moly tras ser visto en silla de ruedas

Una madre y sus tres hijos venezolanos fallecieron en un incendio en Chile

Una madre y sus tres hijos venezolanos fallecieron en un incendio en Chile

El IVSS anunció la fecha de pago de la pensión

El IVSS anunció la fecha de pago de la pensión

Petro advierte que un ataque a Venezuela afectaría a toda Latinoamérica

Petro advierte que un ataque a Venezuela afectaría a toda Latinoamérica

Falleció el actor Juan Carlos Ramírez conocido por sus papeles en

Falleció el actor Juan Carlos Ramírez conocido por sus papeles en "Rosario Tijeras", "Marea de pasiones" y "La Rosa de Guadalupe"

Noticias Relacionadas

Al Dia

Sharon, la hija del recordado humorista Henry Rodríguez brilla como presentadora y empresaria

Lleva el arte en la sangre
Al Dia

Alcaldía de Maracaibo realizará la primera Megajornada de Mercados Populares los días 14 y 15 de agosto

Durante la actividad habrá otros servicios para la ciudadanía marabina como exámenes cardiovasculares, vacunación asesoría jurídica, entre otros

Al Dia

¿A qué olemos los viejos?

Con los años la piel va desprendiendo células muertas

Al Dia

Estos son los precios para sacar el pasaporte

Los costos van desde 120 dólares, anclados a la tasa de Banco Central de Venezuela del día


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025