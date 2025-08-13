El zuliano Juan Morillo logra su primer rescate en Grandes Ligas

El lanzador zuliano Juan Morillo vivió una noche histórica en su carrera profesional al registrar su primer juego salvado en las Grandes Ligas, asegurando la victoria de los Cascabeles de Arizona 3-2 sobre los Rangers de Texas en el Globe Life Field.

Morillo, de 26 años, regresó al equipo principal tras casi un mes en Triple-A con la filial de Reno, y respondió con una actuación impecable en el noveno episodio, donde apenas necesitó 13 lanzamientos, para retirar en orden a Adolis García, Josh Jung y Kyle Higashioka, sellando el triunfo de los D-backs con autoridad.

Durante su relevo, la recta de cuatro costuras de Morillo promedió 97.7 millas y alcanzó picos de 98.9, mientras que sus envíos quebrados resultaron indescifrables para los bateadores rivales. Con esta actuación, redujo su efectividad a 4.76, acumulando 28 ponches y 16 boletos en 32 apariciones.

El salvado de Morillo llega en un momento clave para Arizona, que continúa en la lucha por mantenerse competitivo en la División Oeste de la Liga Nacional. Para el zuliano, representa un paso firme en su consolidación como relevista confiable en el bullpen del equipo desértico.

