Ellos son los criollitos que representarán a Latinoamérica en el Mundial Infantil de Pequeñas Ligas

La pequeña liga de Cardenales de Lara, presentó el equipo que representará a Latinoamérica en el Mundial Infantil de pequeñas ligas que iniciará para los criollitos el próximo 16 de agosto en Williamsport, Pensilvania.

Un total de 13 jugadores, dos coach y el mánager, tendrán la misión de poner en alto el nombre de Venezuela, que en su vigesimosegunda representación de Latinoamérica, buscarán el tercer título para la nación tras los campeonatos logrados por las pequeñas ligas zulianas Coquivacoa (1994) y Sierra Maestra (2000).

Los jugadores larenses que conforman el equipo son; Santiago Bello, Johan Durán, José Pérez, Samuel Carrasquel, Luis Yépez, Jhonson Freitez, Williams Mora, Beiker Zarraga, Jonathan Landaeta, Jesús Díaz, Simón Vicheria y Abraham Lucena. El cuerpo técnico lo integran los coaches Euclides Rivero, Diego Rodríguez y el mánager Domingo Carrasquel.

En representación de Venezuela, los larenses se alzaron con el título del Latinoamericano con un registro invicto de siete victorias, seis de ellas por nocaut y cuatro por no hit no run. Por otra parte, no permitieron carreras y fabricaron más de 80 anotaciones en la competición disputada en Panamá.

La edición 2024 del campeonato mundial del beisbol infantil se disputará a partir de este miércoles 14 hasta el 25 de agosto. Cardenales debutará este viernes, a la 1.00 pm (hora, venezolana), ante el ganador del juego entre Caribe (Aruba) y México.

