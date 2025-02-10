Elvis Andrus asoma la posibilidad de retirarse con el Magallanes

El recién nombrado al Salón de la Fama de los Rangers de Texas, Elvis Andrus, asomó la posibilidad de reforzar a los Navegantes del Magallanes para retirarse del beisbol en la próxima temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

El torpedero carabobeño, de 36 años, expresó que de ser nombrado Robinsón Chirinos como nuevo timonel eléctrico, estaría uniformándose con el equipo que en esta campaña finalizó cuarto lugar en la pelota criolla.

“Si la temporada que viene Robinson Chirinos es el manager, vuelvo a Venezuela para retirarme también con el uniforme de los Navegantes del Magallanes”, expresó el infielder, quien posee 12 años ausente en la pelota invernal.

“Soy muy magallanero de corazón y no me he retirado oficialmente en mi país”, finalizó.

