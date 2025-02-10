Sábado 23 de agosto de 2025
Deportes

Elvis Andrus asoma la posibilidad de retirarse con el Magallanes

El torpedero volvería al beisbol venezolano tras 13 años de ausencia

Por Daniel García

Elvis Andrus asoma la posibilidad de retirarse con el Magallanes
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El recién nombrado al Salón de la Fama de los Rangers de Texas, Elvis Andrus, asomó la posibilidad de reforzar a los Navegantes del Magallanes para retirarse del beisbol en la próxima temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

El torpedero carabobeño, de 36 años, expresó que de ser nombrado Robinsón Chirinos como nuevo timonel eléctrico, estaría uniformándose con el equipo que en esta campaña finalizó cuarto lugar en la pelota criolla.

“Si la temporada que viene Robinson Chirinos es el manager, vuelvo a Venezuela para retirarme también con el uniforme de los Navegantes del Magallanes”, expresó el infielder, quien posee 12 años ausente en la pelota invernal.

“Soy muy magallanero de corazón y no me he retirado oficialmente en mi país”, finalizó.

Lee también: Los Rockets acaban con mala racha tras vencer de local a Raptors

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Robert Suárez alcanzó su salvado 34 de la temporada en triunfo de Padres

Robert Suárez alcanzó su salvado 34 de la temporada en triunfo de Padres

Juegos Panamericanos Junior: Ricardo Montes de Oca se consagró campeón en salto con pértiga

Juegos Panamericanos Junior: Ricardo Montes de Oca se consagró campeón en salto con pértiga

Los hermanos Menéndez no obtendrán libertad condicional y permanecerán en prisión

Los hermanos Menéndez no obtendrán libertad condicional y permanecerán en prisión

Tottenham doblegó al Manchester City en la segunda jornada de la Premier League

Tottenham doblegó al Manchester City en la segunda jornada de la Premier League

Ronald Acuña Jr. enciende los motores y conecta su estacazo 15 del año

Ronald Acuña Jr. enciende los motores y conecta su estacazo 15 del año

¡Héroe! William Contreras despachó jonrón y Cerveceros dejan en el terreno a Gigantes

¡Héroe! William Contreras despachó jonrón y Cerveceros dejan en el terreno a Gigantes

Eugenio Suárez llegó a 40 cuadrangulares en la temporada

Eugenio Suárez llegó a 40 cuadrangulares en la temporada

Venezuela cayó ante Canadá en el inicio de la AmeriCup

Venezuela cayó ante Canadá en el inicio de la AmeriCup

Cuadrantes de Paz realiza jornada de educación vial en Baralt para prevenir accidentes de tránsito

Cuadrantes de Paz realiza jornada de educación vial en Baralt para prevenir accidentes de tránsito

Juegos Panamericanos Junior: Venezuela conquistó cinco medallas doradas en la jornada del jueves

Juegos Panamericanos Junior: Venezuela conquistó cinco medallas doradas en la jornada del jueves

Yanetzy Urbina: estamos abocados a la conformación de los Consejos Campesinos

Yanetzy Urbina: estamos abocados a la conformación de los Consejos Campesinos

La Vinotinto de las alturas se estrena en la AmeriCup frente a Canadá

La Vinotinto de las alturas se estrena en la AmeriCup frente a Canadá

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

Trump anunció que el sorteo del Mundial 2026 será en diciembre

Trump anunció que el sorteo del Mundial 2026 será en diciembre

Andrés Calamaro: Del Bandoneón a leyenda del rock argentina

Andrés Calamaro: Del Bandoneón a leyenda del rock argentina

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

La joven que viajó con sus cuatro hijos de la COL a Santa Bárbara no estaba desaparecida, solo estaba huyendo del marido por maltrato

La joven que viajó con sus cuatro hijos de la COL a Santa Bárbara no estaba desaparecida, solo estaba huyendo del marido por maltrato

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Ministro Cabello informó sobre la detención de un hombre con tres mil detonadores en Maracaibo

Ministro Cabello informó sobre la detención de un hombre con tres mil detonadores en Maracaibo

Confirman fallecimiento de niño de 9 años tras presunta intoxicación en comedor comunitario de San Francisco

Confirman fallecimiento de niño de 9 años tras presunta intoxicación en comedor comunitario de San Francisco

Detenido el femicida de Nuvia Perozo, asesinada en la piscina de una lujosa finca en Valencia

Detenido el femicida de Nuvia Perozo, asesinada en la piscina de una lujosa finca en Valencia

Noticias Relacionadas

Economía

Reuters: Filiales de Elliott y Gold Reserve lideran la competencia en la subasta de Citgo

El funcionario judicial estadounidense Robert Pincus tiene como plazo el lunes próximo para determinar si la oferta de 7.400 millones de dólares de Dalinar Energy, filial de Gold Reserve, que ya recomendó, sigue siendo la favorita o si una oferta rival es superior.
Principal

Juegos Panamericanos Junior: Ricardo Montes de Oca se consagró campeón en salto con pértiga

El criollo logró la medalla de oro con una marca de 5.45 imponiendo récord panamericano
Deportes

Tottenham doblegó al Manchester City en la segunda jornada de la Premier League

El actual campeón de la Europa League cuenta con seis puntos en el inicio de la Premier League
Deportes

Águilas del Zulia confirma los nombres que integrarán la gerencia para la próxima temporada de la LVBP

Esto después de anunciar mediante redes sociales una renovación en su directiva para la campaña 2025-26 de la LVBP


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025