Endrick sufrió lesión y se perderá el Mundial de Clubes

El futbolista brasileño del Real Madrid, Endrick, sufrió una lesión y se perderá el Mundial de Clubes, que inicia el próximo 15 de junio.

El diagnóstico de la lesión del jugador de 18 años es "lesión en el tendón de la corva de su pierna derecha", según un comunicado publicado por Real Madrid este miércoles 21 de mayo. Además, se informó que Endrick estará fuera de acción por 2 meses.

El conjunto merengue integra el grupo H de la competición junto a Al Hilal (Arabia Saudita), Pachuca (México) y Salzburgo (Austria) e intentará conseguir el título.

Parte médico de Endrick.

