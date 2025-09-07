Eugenio Suárez llega a 43 jonrones en victoria de Marineros sobre Bravos

El venezolano Eugenio Suárez volvió a destacar en la ofensiva de los Marineros de Seattle al conectar su cuadrangular número 43 de la temporada, durante la victoria de su equipo por 10-2 frente a los Bravos de Atlanta.

El batazo llegó en la parte alta de la séptima entrada, ampliando la ventaja de los Marineros en un encuentro que dominaron de principio a fin. Suárez, quien ha sido pieza clave en la alineación, continúa consolidando una temporada de alto impacto, sumando además más de un centenar de carreras impulsadas.

Con este jonrón, el infielder venezolano se mantiene entre los líderes de la liga en poder ofensivo, y su rendimiento ha sido fundamental en la lucha de Seattle por asegurar un puesto en la postemporada.

La actuación de Suárez fue de 4-2 con una anotada y remolcada.

