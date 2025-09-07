Domingo 07 de septiembre de 2025
Verstappen se reencuentra con la victoria en Italia

El piloto neerlandés ostenta 230 puntos en la disputa por el título mundial de F1

Por Daniel García

Verstappen se reencuentra con la victoria en Italia
Foto: Agencias
El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se alzó este domingo con la victoria en el Gran Premio de Italia, disputado en el icónico circuito de Monza, tras una actuación contundente que lo dejó con una ventaja de más de 20 segundos sobre los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, quienes completaron el podio sin poder hacer frente al ritmo del cuatro veces campeón del mundo.

El piloto local Charles Leclerc (Ferrari) finalizó en la cuarta posición, seguido por George Russell (Mercedes), mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) cruzó la meta en el puesto 17, en una jornada sin sobresaltos para el debutante sudamericano.

En casa, Ferrari logró colocar a Lewis Hamilton en la sexta posición, justo por delante de Alexander Albon (Williams), quien protagonizó una destacada remontada de siete lugares para terminar séptimo.

El brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) volvió a firmar un sólido fin de semana y concluyó octavo, seguido por el joven italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que continúa sumando experiencia en su temporada de debut.

La remontada del día fue obra del francés Isack Hadjar (RB), quien escaló nueve posiciones para cerrar el top 10 y sumar el último punto en disputa.

Clasificación del Campeonato Mundial de Pilotos:

Oscar Piastri lidera con 324 puntos

Lando Norris lo sigue con 293

Max Verstappen se mantiene tercero con 230 unidades

La próxima cita del calendario será el Gran Premio de Azerbaiyán, programado para el 21 de septiembre en el circuito urbano de Bakú, donde se espera una nueva batalla por los puntos en una temporada que sigue abierta y llena de sorpresas.

Lee también: Aryna Sabalenka alcanza su segundo US Open consecutivo

