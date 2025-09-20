Everson Pereira pegó su primer Grand Slam en Grandes Ligas

El jardinero venezolano Everson Pereira protagonizó uno de los momentos más electrizantes de la jornada al conectar su primer Grand Slam en Grandes Ligas, demostrando todo su poder ofensivo en la derrota de los Rays de Tampa Bay por 11-7 ante los Medias Rojas de Boston en el Fenway Park.

Pereira sacudió el primer lanzamiento que recibió en la baja de la novena entrada, enviando la pelota por todo el jardín izquierdo y acercando a los Rays en el marcador. El batazo, que representó su segundo cuadrangular de la temporada, impulsó cuatro carreras y encendió momentáneamente la esperanza de una remontada. Sin embargo, el esfuerzo no fue suficiente para revertir la amplia ventaja de Boston.

El venezolano, quien llegó esta temporada a Tampa Bay tras ser transferido desde los Yankees de Nueva York, continúa buscando consolidarse en el roster principal del equipo. Su actuación de este viernes refuerza su perfil como un bateador de impacto, capaz de responder en momentos de alta presión.

Con este jonrón, Pereira suma nueve carreras impulsadas en la campaña y comienza a ganarse la confianza del cuerpo técnico, que ha destacado su disciplina, velocidad y capacidad de adaptación en el outfield.

