Ezequiel Tovar explota su ofensiva en triunfo de los Rockies

Los Rockies de Colorado se impusieron este sábado a los Cascabeles de Arizona con pizarra de 14-2 en el Chase Field de Phoenix. El torpedero criollo Ezequiel Tovar fue figura del juego tras disparar cinco indiscutibles y abrir su cuota jonronera en la campaña.

Tovar fue la gran estrella de la jornada, exhibiendo un desempeño sobresaliente al batear de 6-5, con dos carreras impulsadas y dos anotadas, quedándose a un doble de completar la escalera.

Desde el primer inning, Tovar comenzó a marcar diferencia al anotar tras el cuadrangular de Hunter Goodman. En la tercera entrada, sacudió su primer jonrón del año con un potente batazo entre los jardines izquierdo y central.

Por su parte, Eugenio Suárez lideró la ofensiva de los Cascabeles con un sencillo impulsor en la segunda entrada, un jonrón solitario en el cuarto y un elevado de sacrificio en el quinto.

Los Rockies remontaron en el sexto episodio con un rally de cuatro carreras y consolidaron su ventaja en el séptimo con otras tres. El hit decisivo llegó con un sencillo de Tovar al jardín derecho, que llevó al plato a Jordan Beck para sellar la victoria de Colorado.

