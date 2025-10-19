Falleció el exgrandeliga venezolano Jesús Montero

El deporte venezolano se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento del ex grandeliga criollo Jesús Montero, a sus 35 años de edad, este domingo, 19 de octubre, luego de no poder recuperarse de un accidente de tránsito sufrido hace varios días en la ciudad de Valencia.

El exbeisbolista venezolano hizo parte en las Grandes Ligas (MLB) con los Yankees de Nueva York y los Marineros de Seattle, y en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) con Navegantes del Magallanes, Cardenales de Lara y Águilas del Zulia.

De acuerdo con el diario Líder, Montero estuvo recluido en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET) de Valencia, estado Carabobo.

Medios regionales, reportaron que el exgrandeliga, nacido en Guacara, viajaba en su moto cuando impactó contra una camioneta en la ciudad de Valencia. Montero, había sido ingresado al centro de salud con un cuadro grave, que incluía tórax inestable (ocho costillas rotas) y fracturas en el fémur y en la tibia.

Su trayectoria

Montero, nació en Guacara, estado Carabobo el 28 de noviembre 1989, llegó a ser considerado el mejor prospecto de los Yankees de Nueva York según MLB Pipeline en 2011, organización con la que hizo su debut ese año.

Posteriormente fue cambiado a los Marineros de Seattle, donde se le recuerda por haber impulsado la única carrera del juego perfecto de Félix Hernández el 15 de agosto de 2012.

En Venezuela vistió los uniformes de Navegantes del Magallanes, con quienes se estrenó en la pelota local en la 2009-10, Cardenales de Lara (13-14, 16-17, 17-18 y 18-19) y Águilas del Zulia (18-19 y 20-21). Fue campeón de la LVBP con los ‘pájaros rojos’ en la temporada 2018-19.

Como prospecto, disputó dos juegos de futuras estrellas en 2008 y 2009.

Lee también: Expelotero Jesús Montero está hospitalizado en Valencia tras sufrir accidente de tránsito

Noticia al Día/Con información de Líder/UR