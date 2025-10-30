Jueves 30 de octubre de 2025
Deportes

Fernando Aristeguieta asumiría como seleccionador interino de la Vinotinto para los amistosos de noviembre

El exdelantero venezolano sería el candidato que dará continuidad a la formación de la selección, que aún se encuentra en la designación oficial de un técnico

Por Daniel García

Fernando Aristeguieta asumiría como seleccionador interino de la Vinotinto para los amistosos de noviembre
Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La Federación Venezolana de Fútbol evalúa la designación de Fernando Aristeguieta como nuevo seleccionador interino, según adelantó este miércoles el periodista deportivo Tomy Argüelles. El exjugador tendría la responsabilidad de dirigir a la Vinotinto en los compromisos amistosos ante Canadá y Australia.

La selección nacional enfrentará a dos rivales mundialistas en territorio estadounidense:

14 de noviembre: Venezuela vs. Australia, en Houston, Texas.

18 de noviembre: Venezuela vs. Canadá, en Fort Lauderdale, Florida.

Aristeguieta, de 33 años, inició su carrera como entrenador en el Club Puebla de México, donde dirigió al equipo Sub-23 en calidad de interino. Actualmente, se desempeña como director técnico del Caracas FC, institución en la que cerró su etapa como futbolista profesional en octubre de 2023.

Lee también: Magallanes se llevó el primer duelo ante Leones en el Monumental

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Fernando Aristeguieta asumiría como seleccionador interino de la Vinotinto para los amistosos de noviembre

Fernando Aristeguieta asumiría como seleccionador interino de la Vinotinto para los amistosos de noviembre

Tigres extiende su invicto como local ante Caribes

Tigres extiende su invicto como local ante Caribes

Magallanes se llevó el primer duelo ante Leones en el Monumental

Magallanes se llevó el primer duelo ante Leones en el Monumental

Cardenales frena a Águilas con contundente victoria en Maracaibo

Cardenales frena a Águilas con contundente victoria en Maracaibo

Azulejos doblegan a los Dodgers y quedan a un paso de coronarse

Azulejos doblegan a los Dodgers y quedan a un paso de coronarse

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 30 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 30 de octubre de 2025

Onda tropical N° 53 entrará al país el fin de semana: Anuncian más lluvias en Zulia este jueves 30-Oct

Onda tropical N° 53 entrará al país el fin de semana: Anuncian más lluvias en Zulia este jueves 30-Oct

Titulares de la prensa nacional para este jueves 30 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 30 de octubre

Noches de Gaitas: Talento infantil en la Fonoplatea de los Éxitos

Noches de Gaitas: Talento infantil en la Fonoplatea de los Éxitos

Vinícius Júnior ofreció disculpas tras su reacción en el Clásico

Vinícius Júnior ofreció disculpas tras su reacción en el Clásico

Anne Hathaway y Sabrina Carpenter protagonizaron momento de sorpresas y humor en concierto de Nueva York

Anne Hathaway y Sabrina Carpenter protagonizaron momento de sorpresas y humor en concierto de Nueva York

Chris Evans y su esposa Alba Baptista se convirtieron en padres por primera vez

Chris Evans y su esposa Alba Baptista se convirtieron en padres por primera vez

Israel atacó Gaza en medio de la tregua

Israel atacó Gaza en medio de la tregua

¡Bebé en camino! Ex RBD Dulce María anuncia segundo embarazo sorpresa

¡Bebé en camino! Ex RBD Dulce María anuncia segundo embarazo sorpresa

Thunder derrota a los Kings para sumar su quinta victoria consecutiva

Thunder derrota a los Kings para sumar su quinta victoria consecutiva

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Legisladora hace que su asesor le corte las uñas en Perú

Legisladora hace que su asesor le corte las uñas en Perú

Haití, Jamaica y Cuba miden el alcance de la catástrofe tras el paso del huracán Melissa

Haití, Jamaica y Cuba miden el alcance de la catástrofe tras el paso del huracán Melissa

Titulares de la prensa nacional para este jueves 30 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 30 de octubre

Azulejos doblegan a los Dodgers y quedan a un paso de coronarse

Azulejos doblegan a los Dodgers y quedan a un paso de coronarse

Cardenales frena a Águilas con contundente victoria en Maracaibo

Cardenales frena a Águilas con contundente victoria en Maracaibo

Noticias Relacionadas

Deportes

Fernando Aristeguieta asumiría como seleccionador interino de la Vinotinto para los amistosos de noviembre

El exdelantero venezolano sería el candidato que dará continuidad a la formación de la selección, que aún se encuentra en la designación oficial de un técnico
Deportes

Magallanes se llevó el primer duelo ante Leones en el Monumental

El elenco eléctrico reacciona ante su eterno rival apuntándose su cuarto triunfo de la temporada en la LVBP
Deportes

Cardenales frena a Águilas con contundente victoria en Maracaibo

El cuadro crepuscular remontó con contundencia para adjudicarse una importante victoria que les permite salir del fondo de la clasificación

Deportes

Azulejos doblegan a los Dodgers y quedan a un paso de coronarse

La novena canadiense se acerca a su título de Serie Mundial tras derrotar a Dodgers y colocar la serie 3-2


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025