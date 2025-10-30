Fernando Aristeguieta asumiría como seleccionador interino de la Vinotinto para los amistosos de noviembre

La Federación Venezolana de Fútbol evalúa la designación de Fernando Aristeguieta como nuevo seleccionador interino, según adelantó este miércoles el periodista deportivo Tomy Argüelles. El exjugador tendría la responsabilidad de dirigir a la Vinotinto en los compromisos amistosos ante Canadá y Australia.

La selección nacional enfrentará a dos rivales mundialistas en territorio estadounidense:

14 de noviembre: Venezuela vs. Australia, en Houston, Texas.

18 de noviembre: Venezuela vs. Canadá, en Fort Lauderdale, Florida.

Aristeguieta, de 33 años, inició su carrera como entrenador en el Club Puebla de México, donde dirigió al equipo Sub-23 en calidad de interino. Actualmente, se desempeña como director técnico del Caracas FC, institución en la que cerró su etapa como futbolista profesional en octubre de 2023.

Fernando Aristeguieta será el seleccionador interino de la Vinotinto, para los partidos amistosos de noviembre ante Australia y Canadá. pic.twitter.com/pc8fZxJeEO — Tomy Arguelles (@tomyarguelles) October 29, 2025

