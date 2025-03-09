Fiesta Brava se escapa en torneo de softbol de guaracheros

El fuerte equipo de Fiesta Brava de Omar Rojas se mantiene invicto en el torneo de softbol Guarachero al vencer 8×7 a los Duendes de Franklin García, en juego desarrollo en el estadio de Cuatricentenario.

Ganó Omar Rojas su tercer compromiso de la justa y perdió Larry García.

Al madero por Fiesta Brava: Leonardo Estrada (4-3), Omelvi Rojas (3-2), Javier García (3-2), Daniel Rojas (3-2), y Bernardo Chirinos (3-2) y Jesús Fulcado de (4-2).

Hubo la presencia de excelentes personalidades del ámbito deportivo como: Luis Urribarri, Gloría Deportiva y presidente de Proyecto Deporte Soy, Siglo 21. Además de Douglas Casado, expelotero de béisbol y softbol de torneos nacionales e internacionales.

Madero show ganó el primero

El conjunto de Madero Show obtiene su primer lauro al dejar en el campo a los Blanco 10 por 9. Se llevó el triunfo David Osorio y Maxy Quintero con el revés.

Por los Blanco: sobresalieron José Bozo (2-2), Denison Hernández (3-2), y Ali Ojeda de (4-2). Por Madero Show: con el aluminio Manuel Pirela (3-2), Néstor Bravo (4-2) y José Prieto (4-2).

Los Brillantes vencieron a Guaracha Show

Los Brillantes de Víctor Guerra se hicieron de la victoria ante Guaracha Show 8 por 5.

Ganó Adolfo Ochoa y se llevó el revés Giovanni Pirela.

Por Guaracha Show destacaron Albert Pérez de (3-2), Dagoberto Nava (3-2), Luis Bracho (1-1), un jonrón. Por los Brillantes Ricardo Lin (3-3), Rubén González (4-3) y Jesús Fulcado (4-2).

Luis Hernández y Cheo Mambo García reciben reconocimiento

Los cantantes y fundadores de la orquesta los Masters, Luis Hernández y Cheo Mambo García, fueron Homenajeados en el cotejo de los Blanco y Madero Show, por el Comité organizador del Primer Torneo de Softbol Guaracheros del Zulia.

Asimismo, en el día de la Mujer, la señora Rina Zambrano de Morales y Alondra Rojas efectuaron el lanzamiento inicial.

Reconocimiento a Douglas Casado

Por último se le hizo un homenaje al expelotero Douglas Casado.

Casado, fue selección de Venezuela en Torneos nacionales e internacionales.

Realizó el primer lanzamiento entre el cuarto juego de la tercera jornada como los Super Combo Los Tropicales y los Reyes.

Nota de prensa