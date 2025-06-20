Flamengo da el golpe sobre la mesa y vence al Chelsea

Flamengo venció 3-1 al Chelsea este viernes 20 de junio en el Lincoln Financial Field por la segunda jornada del grupo D del Mundial de Clubes.

Los goles fueron obra de Bruno Henrique, Danilo, Wallace y Pedro Neto en un duelo donde el equipo de Filipe Luis dio el golpe sobre la mesa.

Flamengo es líder del grupo D con seis puntos, mientras que Chelsea ocupa el segundo puesto con tres unidades. Cabe destacar que el día de ayer Botafogo derrotó al PSG en un partido histórico.

Easy win against London Blue! 🐜 pic.twitter.com/PfGtQbzljC — Flamengo (@Flamengo_en) June 20, 2025

