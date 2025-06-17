Flamengo no defraudó tras debutar con victoria en el Mundial de Clubes

Flamengo, con goles de Giorgian de Arrascaeta y Luiz Araújo, se impuso por 2-0 y sumó sin despeinarse sus primeros tres puntos en el Mundial de Clubes ante un Espérance de Tunis muy disciplinado, pero igual de inofensivo, en la primera jornada del Grupo D.

El centrocampista uruguayo finalizó una buena jugada colectiva en el minuto 17 y, a partir de ahí, el equipo brasileño echó el freno de forma descarada. Solo sentenció en el 70 con un brillante disparo de Luiz Araújo.

Muy poco del conjunto tunecino, del que se esperaba más en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, la casa del popular personaje cinematográfico Rocky Balboa.

A diferencia de las películas del boxeador, este lunes hubo pocos intercambios de golpes sobre el césped.

El cartel del partido ya no levantaba pasiones, pero lo cierto es que se enfrentaron uno de los mejores equipos de Sudamérica contra uno de los mejores de África.

La próxima jornada el plato fuerte del grupo: Flamengo-Chelsea.

EFE

