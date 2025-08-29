Francisco Álvarez sufre nueva lesión durante juego de rehabilitación en Triple A

El receptor venezolano de los Mets de Nueva York, Francisco Álvarez, sufrió este miércoles una nueva lesión durante su primer juego de rehabilitación con el equipo Triple A Syracuse, mientras se recuperaba de un esguince en el pulgar derecho.

Durante el encuentro, Álvarez recibió un pelotazo en la mano izquierda que le provocó una fractura en el meñique. El cuerpo médico del equipo, informó este jueves que se trata de una fractura pequeña, por lo que se espera que el jugador esté fuera de acción por dos a tres días. De no presentarse complicaciones, podría reincorporarse al equipo grande antes de que finalice la temporada.

Álvarez ya se encontraba en proceso de rehabilitación tras sufrir un esguince del ligamento colateral cubital en el pulgar derecho, lesión que podría requerir intervención quirúrgica en la temporada baja.

A pesar de los contratiempos físicos, el joven receptor ha demostrado gran capacidad ofensiva desde su regreso a las Grandes Ligas en julio, destacando con un promedio de bateo de .341 en agosto, incluyendo tres cuadrangulares y 11 fletadas.

