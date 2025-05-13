Gleyber Torres la vio clarita en paliza de Tigres ante Medias Rojas

El infielder venezolano Gleyber Torres, logró este lunes una noche perfecta tras irse de 3-3, incluyendo su quinto cuadrangular de temporada en la victoria 14-2 de los Tigres de Detroit ante los Medias Rojas de Boston en el Comerica Park.

Torres inició su espectacular jornada con vuelacerca productor de dos anotaciones en la primera entrada. El batazo de cuatro esquinas del caraqueño alcanzó los 432 pies entre jardines izquierdo y central, trayendo las primeras carreras para los bengalíes.

Posteriormente, el criollo disparó par de sencillos y recibió un pasaporte, para así sellar una gran presentación, donde ligó de 3-3 con tres impulsadas y dos anotadas.

Lee también: Oswaldo Cabrera es retirado en ambulancia tras sufrir dolorosa lesión