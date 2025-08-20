Gleyber Torres recibe boleto y Tigres dejan en el terreno a Astros

El venezolano Gleyber Torres fue el héroe de la jornada en el triunfo de Tigres de Detroit 1-0 ante Astros de Houston este martes 19 de agosto, tras recibir boleto con las bases llenas en la parte baja del décimo episodio.

Torres vino al bate en una situación comprometedora (bases llenas y dos outs) y terminó siendo el hombre más importante de la noche, al impulsar la carrera decisiva frente a los envíos de Kalen Ort.

Con esto, Gleyber Torres llegó a 500 rayitas empujadas en su carrera. Cabe destacar que el criollo viene de disputar su duelo número 1000 en las Grandes Ligas.

Tigres de Detroit son líderes de la División Central de la Liga Americana con récord de 74 victorias y 53 derrotas.

