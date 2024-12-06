Martes 23 de septiembre de 2025
Deportes

Gol de Cristiano Ronaldo no es suficiente para evitar caída del Al-Nassr

En un partido correspondiente a la fecha 13° de la Saudí Pro League, Al-Nassr perdió 2-1 contra Al Ittihad el…

Por pasante2

Gol de Cristiano Ronaldo no es suficiente para evitar caída del Al-Nassr
En un partido correspondiente a la fecha 13° de la Saudí Pro League, Al-Nassr perdió 2-1 contra Al Ittihad el viernes 6 de diciembre en condición de visitante en el King Abdullah Sports City de la ciudad de Yeda.

Al Ittihad se adelantó en el marcador con un tanto del delantero francés Karim Benzema al 55°, pero la ventaja duraría poco debido al empate cortesía de una anotación de Cristiano Ronaldo al 57°. Sobre el final, el neerlandés Steven Bergwijn marcó al 91° para sellar el triunfo del cuadro local.

El gol del astro portugués significó el número 50 para él en 2024 con club y selección combinados, así como el 916 de su carrera profesional, acercándose a la cifra de los 1000 tantos.

Tras la consumación del resultado final, Al Ittihad (12 ganados y uno perdido) se consolida en la primera posición de la Saudí Pro League con 36 puntos. Al contrario, Al-Nassr (siete triunfos, cuatro empates y dos derrotas) se posiciona en la cuarta plaza, alejándose de la lucha por el título de liga.

Noticia Al Día

Fernando Luzardo/Pasante

