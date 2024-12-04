Hace un año el zuliano Jackson Chourio se convirtió en el prospecto mejor valorado del beisbol

Un día como hoy, 4 de diciembre, pero del 2023, el destacado jardinero zuliano, Jackson Chourio, firmó contrato con los Cerveceros de Milwaukee para convertirse en el prospecto mejor valorado en la historia del béisbol mayor con tan solo 20 años.

El contrato histórico firmado por Chourio fue de 82 millones de dólares por ocho años con la organización lupulosa, siendo prospecto que aún no llegaba a debutar en el mejor béisbol del mundo.

El zuliano logró una excepcional campaña con el cuadro de Milwaukee, en su primera temporada como grandeliga. En 148 juegos jugados, Chourio marcó average de 275, disparando 145 indiscutibles que incluyeron 21 jonrones, 79 impulsadas y 80 anotadas.

En su primera temporada como toletero mayor, el patrullero se convirtió en el jugador más joven de la historia en establecer marca 20/20 (20 jonrones y 20 bases robadas).

