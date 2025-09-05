Hamilton domina Monza en el arranque del Gran Premio de Italia

El siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, marcó el mejor tiempo este viernes en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia, que se disputa en el legendario circuito de Monza. A bordo de su Ferrari, Hamilton completó su mejor vuelta en 1:20.117, mostrando un ritmo sólido pese a la sanción que lo obligará a perder cinco posiciones en la parrilla el domingo.

Su compañero de equipo, Charles Leclerc, quedó apenas por detrás, mientras que el español Carlos Sainz, ahora en Williams, registró el tercer mejor tiempo de la jornada. Los tres pilotos utilizaron neumáticos de compuesto blando, lo que permitió ver el máximo rendimiento de sus monoplazas en esta primera toma de contacto con el trazado.

Monza, conocido como el “Templo de la Velocidad”, volvió a ofrecer un escenario vibrante, con los equipos afinando detalles y los fanáticos expectantes ante lo que promete ser un fin de semana lleno de adrenalina y emoción. Hamilton, pese a la penalización, dejó claro que sigue siendo una amenaza seria en la lucha por los primeros puestos.

