Henry Blanco continuará con Cardenales

Tras el título alcanzado con Cardenales de Lara en la Liga Venezolana del Beisbol Profesional (LVBP), Henry Blanco fue ratificado como mánager de los pájaros rojos para la temporada 2025-2026.

Será la tercera campaña para el estratega caraqueño, quien tendrá la responsabilidad del bicampeonato de los crepusculares en la pelota criolla, hecho que no ocurre desde las campañas 1997-1998 y 1998-1999 cuando Omar Malavé comandó al equipo.

Bajó el mando de Blanco, Cardenales finalizó en la cima de la temporada regular con balance de 33-23, mientras que en la postemporada concluyó con 11-5 y en la final remontó la serie con cuatro victorias al hilo para darle al equipo su séptima corona en el beisbol venezolano.

