Inter de Miami y Al-Ahly abren el telón del Mundial de Clubes

El Inter Miami será el anfitrión esta noche en el Hard Rock Stadium, donde se enfrentará al Al-Ahly de Egipto en el partido inaugural del Mundial de Clubes 2025.

El equipo estadounidense, liderado por Lionel Messi, busca debutar con fuerza en el primer torneo mundialista organizado por la Fifa, mientras que los egipcios, máximos ganadores de la Premier League de Egipto, llegan con la intención de demostrar su jerarquía en el escenario internacional.

El esperado encuentro será este sábado a la 6.00 pm, hora venezolana, donde se marcará el inicio de una competencia donde reúne a los mejores clubes del mundo.

Lee también: Soteldo se concentra con Fluminense para disputar el Mundial de Clubes