Inter de Milán derrotó por la mínima al Arsenal

Inter de Milán derrotó 1-0 al Arsenal este miércoles 6 de noviembre en el estadio de San Siro por la cuarta jornada de la Uefa Champions League. El único tanto del partido fue de Hakan Çalhanoğlu.

Cabe destacar que el arquero suizo Yann Sommer (Inter) ha mantenido ocho porterías a cero en solo 11 partidos de la Liga de Campeones con el Inter.

El conjunto de Simone Inzaghi se queda con diez puntos, mientras que los de Mikel Arteta siguen con siete unidades.

Leipzig y Sporting Lisboa serán los próximos rivales de estas escuadras, quienes además desean ser protagonistas en sus respectivas ligas.

Lee también: Atlético de Madrid se llevó una gran victoria de París en la Uefa Champions League

Noticia al Dia