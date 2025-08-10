Jesús Luzardo eleva a 11 sus victorias en la temporada

El lanzador venezolano Jesús Luzardo continúa su ascenso en la temporada 2025 de las Grandes Ligas al sumar este sábado su tercera victoria consecutiva, guiando a los Filis de Filadelfia en un ajustado triunfo 3-2 frente a los Rangers de Texas.

Desde el montículo del Globe Life Field, Luzardo trabajó con solidez durante seis entradas de calidad, en las que permitió solo una carrera, recibió siete imparables, otorgó un boleto y abanicó a cuatro bateadores. Su actuación fue clave para mantener a raya a la ofensiva texana y asegurar el resultado para los visitantes.

Con este desempeño, el zurdo mejora su récord a 11-5, con una efectividad de 4.20 y 151 ponches en 24 aperturas, consolidando un año debut prometedor con los Filis.

Lee también: Juegos Panamericanos Junior ASU2025 inauguró con un espectáculo multicolor