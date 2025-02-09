Jhonder Cádiz anotó en el empate entre León y Toluca

Durante la sexta jornada del Torneo Clausura de la Liga MX, el delantero venezolano Jhonder Cádiz anotó para abrir el marcador en el empate 3-3 de León ante Toluca este sábado 8 de febrero.

El atacante caraqueño abrió el marcador del encuentro tras un pase filtrado del colombiano James Rodríguez al minuto 15 de la primera mitad. Más tarde, el delantero dio una asistencia para otra anotación de su equipo, siendo figura clave del encuentro.

Por León, Rodrigo Echeverría marcó doblete (24,65), mientras que Isaías Violante (50) y Rubén Morales (60,85) colocaron la paridad para el elenco de Toluca.

Tras el empate, León empata en el primer lugar de la clasificación con 16 unidades acumuladas, producto de cinco victorias y un empate.

