Real Madrid y Atlético de Madrid terminan con igualdad el derbi

La jornada 23 de la primera división del fútbol español trajo como plato fuerte el derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. El duelo de ambos equipos finalizó 1-1 en el desarrollo de los 90 minutos.

Un gol de Kylian Mbappé en el minuto 50 equilibró el tanto inicial de Julián Álvarez, quien por la vía penal abrió el marcador al minuto 35, tras una infracción cometida por Aurelien Tchouaméni.

Tras el empate entre ambas oncenas, Real Madrid se mantiene en la cima con 50 puntos acumulados, mientras que el Atlético está a un punto en el segundo peldaño de la clasificación.

