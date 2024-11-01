Jon Aramburu fue elegido MVP de la Real Sociedad en el mes de octubre

La Real Sociedad anunció, mediante redes sociales, que el lateral venezolano Jon Aramburu fue elegido como el Mejor Jugador del mes de octubre.

Aramburu, desde que se ganó la titularidad, ha sido una pieza fundamental en el conjunto vasco (marcha duodécimo en la tabla de posiciones de LaLiga). Por otro lado, también es indiscutible en el esquema de la Vinotinto, dirigida por el argentino Fernando “Bocha” Batista.

El joven de 22 años jugó cuatro partidos de titular, tuvo 85% de efectividad en sus pases, obtuvo cinco recuperaciones y tuvo un recorrido de 9.8 kilómetros por juego, esto según la plataforma Mediacoach.

A su vez, Jon es el único jugador de las cinco grandes ligas de Europa con 11 entradas con éxito en un solo partido, demostrando su entrega y pasión por mantenerse en el máximo nivel, compitiendo en una de las mejores ligas del mundo.

