Jorge Barrosa pegó su primer jonrón en Grandes Ligas

El jardinero venezolano Jorge Barrosa vivió este domingo uno de los momentos más especiales de su carrera al conectar su primer cuadrangular en las Grandes Ligas, vistiendo el uniforme de los Cascabeles de Arizona, que dominaron 9-2 a los Filis de Filadelfia.

El batazo llegó solitario en la baja del sexto episodio, significando la séptima carrera para las serpientes que dominaban 7-0. La sólida conexión del criollo viajó entre jardines derecho y central, recorriendo 389 pies de distancia.

El outfielder ligó de 4-3, con par de anotadas y una remolcada. Barrosa contribuyó al triunfo de su equipo en un juego clave de la recta final de la temporada.

