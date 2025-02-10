Kendrick Lamar encendió el espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl LIX

Parte del espectáculo del Super Bowl fue la presentación del cantante urbano estadounidense Kendrick Lamar, quien interpretó sus mejores producciones musicales en el medio tiempo del enfrentamiento de Kansas City Chiefs y Eagles de Philadelphia.

Mientras los Kansas City Chiefs enfrentaban dificultades contra los Philadelphia Eagles, el espectáculo de medio tiempo comenzó, ofreciendo un impresionante repertorio del ganador cinco premios Grammy.

Con un escenario llenó de luces, león y un auto en medio del campo, Lamar comenzó a interpretar sus más grandes éxitos, comenzando con la canción ‘Not Like Use’.

Lamar estuvo acompañado de la rapera SZA, quien durante los minutos que cantó junto al rapero ‘se robó el show’. Ambos pusieron voz al tema ‘All the Stars’.

Más tarde, sorprendió la entrada de Serena Williams. La extenista, que también estaba presente en el estadio, bajó hasta el césped para unirse al elenco de bailarines durante la actuación de Lamar.

🚨Kendrick Lamar x SZA sur la scène du #SuperBowl pic.twitter.com/3SQcD4CIFL — ASTRO (@AstroMagazine_) February 10, 2025

