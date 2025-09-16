Martes 16 de septiembre de 2025
La Fórmula 1 confirma seis carreras Sprint para la temporada 2026

La Fórmula 1 anunció oficialmente las seis sedes que acogerán el formato Sprint durante la temporada 2026, año que marcará…

Por Daniel García

La Fórmula 1 confirma seis carreras Sprint para la temporada 2026
Foto: Agencias
La Fórmula 1 anunció oficialmente las seis sedes que acogerán el formato Sprint durante la temporada 2026, año que marcará el comienzo de una nueva era en la máxima categoría del automovilismo, con la entrada en vigor de regulaciones técnicas renovadas y el impulso de combustibles sostenibles.

Será la sexta campaña consecutiva con carreras Sprint, modalidad que desde su debut en 2021 ha ganado popularidad por ofrecer cuatro sesiones competitivas en cada fin de semana: entrenamientos libres, clasificación Sprint (viernes), carrera Sprint y clasificación para el Gran Premio (sábado), y la carrera principal el domingo.

Calendario oficial de carreras Sprint – Temporada 2026

Fecha Gran Premio Circuito
13–15 marzo China Shanghái
01–03 mayo Estados Unidos Miami
22–24 mayo Canadá Montreal
03–05 julio Gran Bretaña Silverstone
21–23 agosto Países Bajos Zandvoort
09–11 octubre Singapur Singapur
Tres de estas sedes como Montreal, Zandvoort y Singapur debutan en el formato Sprint, mientras que Silverstone regresa por primera vez desde la histórica prueba inaugural en 2021. Shanghái y Miami repiten por tercer año consecutivo.

“El formato Sprint ha seguido creciendo en impacto positivo y popularidad desde su introducción. La temporada 2026 marcará el inicio de una nueva era normativa, y sumar nuevas sedes solo aumentará el espectáculo en pista”, destacó Stefano Domenicali, presidente y CEO de Fórmula 1.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) también celebró la consolidación del Sprint como parte esencial del campeonato, subrayando su capacidad para ofrecer carreras de alta intensidad y mayor entretenimiento para los aficionados de todo el mundo.

Temas:

