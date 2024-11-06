La lluvia impidió el duelo entre Águilas y Magallanes en Valencia

Este martes 5 de noviembre, el duelo entre Águilas del Zulia y Navegantes del Magallanes fue interrumpido por el escenario climático en la ciudad de Valencia, luego de que la lluvia se hiciera presente en el estadio José Bernardo Pérez.

El aguacero apareció y detuvo las acciones cuando se desarrollaba el segundo inning del juego. En ese momento, el cuadro local dominaba la pizarra 1-0, gracias a cuadrangular solitario del jardinero criollo Carlos Rodríguez.

La lona fue colocada en el diamante, pero después de un tiempo, los umopires del compromiso determinaron que el terreno no estaba en condiciones para continuar las acciones en territorio carabobeño.

Aguiluchos y magallaneros no pudieron arrancar su quinta semana, y el duelo queda postergado para una nueva fecha que aún no ha sido determinada por la liga.

De momento, Águilas se mantiene con récord 9-10, mientras que Magallanes posee registro de 10-10. La serie particular entre ambos conjuntos la domina el elenco magallanero (2-1).

