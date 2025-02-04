La MLB despide a un umpire por violar las normas de apuestas deportivas

Uno de los umpires más respetados en las Grandes Ligas, Pat Hoberg, fue despedido del mejor beisbol del mundo tras violar las políticas de apuestas de la liga.

Las mayores tomaron la decisión en el desarrollo de la temporada 2024, pero se ratificó este lunes, luego de la apelación realizada por la Asociación de Árbitros (MLBUA).

El umpire norteamericano negó haber apostado en el deporte, y pese a que no encontró pruebas que lo vincularan, el eliminar mensajes ocasionó obstrucción en la investigación de la MLB.

“(…) Una investigación exhaustiva no encontró evidencia que el señor Hoberg haya apostado directamente en el béisbol ni que él u otra persona haya manipulado juegos de ninguna manera. Sin embargo, su extremadamente pobre juicio al compartir cuentas de apuestas con un jugador de póker profesional que tenía razones para creer que apostaba en el béisbol, combinado con la eliminación de mensajes, genera al menos la apariencia al menos de una falta grave que justifica la sanción más severa”, comunicó el comisionado Rob Manfred, en un comunicado.

Hoberg era considerado uno de los mejores umpires por su bajo índice de error en zona de strikes y bolas.

