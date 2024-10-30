La Vinotinto sub-20 ya conoce a sus rivales para el Sudamericano de 2025

La Vinotinto sub-20 conoció este lunes a los rivales que enfrentará en el Sudamericano de la categoría que se celebrará en territorio peruano a inicios del 2025.

La selección juvenil que que dirige el argentino Ricardo Valiño integra el grupo A de la competición junto a la local Perú, Paraguay, Uruguay y Argentina.

El desarrollo de la competición será del 23 de enero al 16 de febrero, donde Juan Arango Jr., David Martínez, Nicola Profeta y Leenhan Romero figuran dentro de los estelares del elenco nacional que competirá en territorio inca.

