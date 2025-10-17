Viernes 17 de octubre de 2025
La Vinotinto vuelve a descender en el ranking Fifa

El conjunto nacional bajó un puesto en el listado internacional de la Fifa

Por Daniel García

Foto: Agencias
La Federación Internacional de Fútbol Asociación (Fifa) publicó este viernes la actualización del ranking mundial de selecciones correspondiente al mes de octubre, en el que la Vinotinto descendió una posición y se ubica ahora en el puesto número 50.

El retroceso de Venezuela se produce tras la derrota sufrida ante Argentina en el último amistoso, resultado que impactó directamente en su puntuación global.

La actualización del ranking consideró un total de 173 partidos internacionales, incluyendo encuentros en cuatro confederaciones y la clasificación de diez selecciones al Mundial 2026, lo que generó movimientos significativos en la tabla.

En la cima del listado, España se mantiene como líder, seguida ahora por Argentina, que asciende al segundo lugar tras sus recientes victorias. La próxima actualización del ranking Fifa está prevista para noviembre, y será clave para evaluar el impacto de los próximos compromisos en la posición de Venezuela.

Ranking Fifa de octubre

1- España 1880.76 puntos
2- Argentina 1872.43
3- Francia 1862.71
4- Inglaterra 1824.3
5- Portugal 1778
6- Países Bajos 1759.96
7- Brasil 1758.85
8- Bélgica 1740.01
9- Italia 1717.15
10- Alemania 1713.3
11- Croacia 1710.15
12- Marruecos 1710.11
13- Colombia 1695.72
14- México 1682.52
15- Uruguay 1677.57
16- Estados Unidos 1673.49
17- Suiza 1653.32
18- Senegal 1650.61
19- Japón 1645.34
20- Dinamarca 1641.02
23- Ecuador 1589.72
39- Paraguay 1498.15
49- Perú 1464.05
50- Venezuela 1463.27
56- Chile 1446.93
76- Bolivia 1334.55

Noticia al Día / Lavinotinto.com

