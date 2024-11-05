Los Lakers de los Ángeles fueron sorprendidos al ser derrotados en condición de visitante 115-103 ante los Pistons de Detroit en la jornada del lunes 4 de noviembre. El partido se jugó en el Little Caesars Arena en Detroit.

Por el equipo Detroit, el jugador más valioso fue Jaden Ivey, anotando 26 puntos, tomando cuatro rebotes y repartiendo cuatro asistencias.; lo acompaño el jugador franquicia Cade Cunningham, con 17 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias, consumando un triple-doble.

De parte del equipo angelino, la figura fue Anthony Davis, aportando 37 puntos, nueve rebotes y cuatro asistencias; lo respaldó Lebron James con 20 puntos, ocho rebotes y 11 asistencias. El escolta Austin Reeves registró 17 puntos, cuatro rebotes y cuatro asistencias.

Con el resultado de este encuentro consumado, los Pistons de Detroit poseen un récord de 3-5 y escalaron al octavo puesto de la Conferencia Este, empatados con dos equipos: Hawks de Atlanta y Magic de Orlando.

Por otro lado, los Lakers de Los Ángeles con la derrota se ubican en la cuarta posición de la conferencia Oeste, con récord de 4-3, empatando con otras cinco escuadras: Rockets de Houston, Mavericks de Dallas, Timberwolves de Minnesota, Nuggets de Denver y Kings de Sacramento.

Noticia Al Día/NBA

Fernando Luzardo/Pasante