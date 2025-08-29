Viernes 29 de agosto de 2025
Lance Stroll sufre fuerte choque en entrenamientos libres para el GP de Países Bajos

El canadiense perdió el control de su monoplaza en la segunda práctica de la competencia que se desarrollará este domingo

Por Daniel García

Este viernes, durante la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de los Países Bajos, el piloto canadiense Lance Stroll (Aston Martin) sufrió un fuerte accidente al perder el control de su monoplaza en la curva 3 del circuito de Zandvoort.

El incidente ocurrió cuando Stroll bloqueó los frenos al ingresar a la curva, lo que provocó un impacto directo contra las barreras de protección. El choque destruyó la parte lateral derecha del AMR25, generando una bandera roja que interrumpió temporalmente la sesión mientras se retiraban los restos del vehículo y se inspeccionaba la seguridad de la pista.

Afortunadamente, el piloto de Aston Martin salió ileso y comunicó por radio que se encontraba bien. “Bloqueé y me convertí en pasajero”, declaró Stroll tras el accidente, minimizando el incidente como una “pequeña bloqueada”.

El equipo Aston Martin enfrenta ahora una carrera contrarreloj para reparar el monoplaza antes de la clasificación. El accidente se produce luego de una prometedora primera práctica en la que Stroll se ubicó tercero, detrás de Lando Norris y Oscar Piastri.

