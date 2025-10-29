Leones frenó a Tigres en el primer duelo de felinos

Los Leones del Caracas lograron una nueva victoria este martes al vencer 7-5 a los Tigres de Aragua en el estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada, consolidando su invicto como local en tres juegos disputados en la presente campaña de la pelota criolla.

El triunfo melenudo se construyó gracias al poder oportuno de su ofensiva. Yonathan Daza, Aldrem Corredor y Brainer Bonaci fueron los protagonistas de la jornada al conectar sendos cuadrangulares, aportando cinco de las siete carreras del conjunto capitalino.

Aragua intentó reaccionar en el último tercio del encuentro, anotando en tres capítulos consecutivos, pero no logró revertir el marcador y vio cortada su racha de cuatro victorias al hilo.

En el montículo, Yoimer Camacho se adjudicó el triunfo, mientras que Yoennis Yera cargó con la derrota. Norwith Gudiño se encargó de cerrar el juego y consiguió el rescate.

Con este resultado, Leones continúa firme en la tabla y demuestra solidez tanto en ofensiva como en pitcheo en el arranque de la temporada.

